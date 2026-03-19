Polis Basın Bültenine göre, Mart ayı içerisinde, Girne’de, R.A.(E-42), R.S.(E-37) ve T.D.(E-58)’nin, Z.U.H. (E-35), S.M.(E-30), K.A.A.M.(E-37), A.J.(K-38), M.H.(E-34) ve U.F.’ye (E-37) ikametgah ve oturma izni çıkarmak maksadıyla, Girne’de Fevzi Çakmak Caddesi’nde bulunan bir ikametgahta kiracı olarak yaşamamalarına rağmen sahte kira sözleşmesi düzenledi.

Şahısların, belgeyi, Gelir ve Vergi Dairesi’nde ibraz ederek, mühürlenmesini sağlayıp, sahtekarlıkla kayıt temin ettiklerini tespit eden polis, ayrıca zanlı M.H.’nin dün söz konusu sahte kira sözleşmesini Girne’de bir muhtar ile Polise Müdürlüğü’nde de ibraz edip tedavüle sürdüğünün belirlendiğini kaydetti.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, R.A, R.S., T.D., A.J., M.H., U.F. ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen R.S. (E-40) tutuklanırken, Z.U.H., S.M. ve K.A.A.M. aranıyor.

-Güzelyurt’ta yerde bulduğu 450 Euro’yu çalan şahıs tutuklandı

Güzelyurt’ta dün Ecevit Caddesi’nde, bir şahıs tarafından yere düşürülen 450 euro nakit para, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından bulunup, çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.M. (E-20) tespit edilerek tutuklandı.

-Haspolat’ta arkadaşının tabletini çaldı

Haspolat’ta birlikte kaldıkları ikametgah içerisinde, C.Ç.’nin (E-34) arkadaşına ait tableti çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen C.Ç. (E-20) tespit edilerek tutuklandı.

-İzinsiz ikamet: 7 kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde dün polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen toplam 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de araç yangını

Girne’de Raif Denktaş Caddesi’nde, park halinde bulunan KJ 890 plakalı araçta, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın motor bölümü, ön tekerlekleri ve çamurlukları yandı.

-Gazimağusa’da trafik kazası

Öte yandan Gazimağusa’da 28’inci Tümen Caddesi üzerinde, Konce Kaptan (K-69) yönetimindeki HA 855 plakalı araç ile geri geri dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Dicle Sokağa giriş yapması sonucu, o esnada sokak üzerinde yolu yürüyerek geçmeye çalışan Osman Kocatürk’e (E-70) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Osman Kocatürk, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol bacağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.