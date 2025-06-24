Polis'ten verilen bilgiye göre, 27 Haziran Cuma akşamı Girne’de Dallas Büfe önünde yer alacak etkinlikle; polis birimlerinin halka tanıtılması ve teşkilatın halk ile bütünleşmesi amaçlanıyor.

Etkinlikte, Polis Özel Harekat Müdürlüğü personelinin saat 19.00’da denizde gerçekleştireceği operasyonun ardından yine Özel Harekat Müdürlüğü ile İtfaiye personelinin karada yüksekten iniş ve adam kurtarma operasyonları gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında Girne Antik Liman’da Dallas Büfe ile Turizm Tanıtım Ofisi önlerinde polis birimleri stantları oluşturulacak ve gösteriler yapılacak. Diğer yandan halktan gelecek sorular alanlarında uzman polisler tarafından cevaplandırılacak.

Ayrıca, polis mensuplarından oluşan Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası (Polkestra), saat 21.00’de halka açık konser verecek.