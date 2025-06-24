İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği’nin (İEZB) 15.Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul’da Serkan Kırmızı yeniden başkanlığa seçildi.

Birlikten verilen bilgiye göre Genel Kurula, CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat ile Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da katıldı.

-Kırmızı

Birlik Başkanı Serkan Kırmızı toplantıda, 14’üncü dönem faaliyet raporunu üyelerle paylaştı, göreve geldikleri ilk günden itibaren kurumsallaşma, dijital dönüşüm, iletişim altyapısı ve esnafın görünürlüğünü artırma yönünde önemli projelere imza attıklarını kaydetti.

TİKA desteğiyle Teknoloji Atölyesi kurulduğunu, çocuklara robotik kodlama kursları verildiğini, kurslardan mezun olan öğrencilerle TEKNOFEST’e başvuru yapıldığını ifade eden Kırmızı, İEZB Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi’nin inşaatı için ruhsatların alındığını, temel kazısı için işaretlemelerin tamamlandığını ve kısa sürede inşa sürecine başlanacağını belirtti.

“Benim Üretimim, Benim Pazarım” sloganıyla yola çıkan “bandabulyam.com” adlı dijital satış platformu ile esnafa dijital ortamda ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni bir alan sunulduğunu dile getiren Kırmızı, “Bir Basamak da Sen Ol” sloganıyla başlatılan SMS bağış kampanyasının ise sivil toplum kuruluşları ve belediye desteğiyle büyümeye devam ettiğini kaydetti.

Bu dönemde 220 yeni esnafın birliğe kayıt yaptırdığını, 350 üyenin kaydının ise güncellendiğini belirten Kırmızı, Yenierenköy ve Dipkarpaz bölgelerinde başlatılan online üyelik sisteminin, kısa süre içinde Mehmetçik bölgesinde de devreye alınacağını bildirdi.

Birliğin, 15’nci Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu’na şu isimler seçildi:

“Serkan Kırmızı, Yılmaz Yılmazoğulları, Mahmut Sadun, Ahmet Karaçalı, Halil Küçük, Gökberk Alp Yakar, Orçun Kırçiçek, Ayşegül Bolat, Vladyslava Kıranel.”

Denetleme Kurulu Ramadan Öztörel, Görkem Güneysoy, Özlem Özelmas; Disiplin Kurulu ise Rasım Küçük, Mustafa Öztörel ve Serhan Cömert’ten oluştu.