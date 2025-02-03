Benzer suçlardan halen poliste tutuklu bulunan bir kişinin, İskele'de bir sitedeki apartman dairesini satmak için sahte belge düzenleyerek 5 bin sterlin para temin ettiği ortaya çıkarıldı.

Polis basın bülteninde, "evrak sahteleme, tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini ve izinsiz emakçılık yapmak" başlıklarıyla yer alan olayın, geçen yıl 9 Aralık'ta meydana geldiği belirtildi.

26 yaşındaki erkek A.U.’nun dolandırmak kastıyla, emlakçılık yapmaya yetkisi ve izni olmadığı halde, İskele’de bir sitede bulunan apartman dairesi için sahte belge düzenleyip bir şahsa imzalatarak tedavüle sürdüğü ve bu kişiden sahtekarlıkla 5 bin sterlin para temin ettiği tespit edildi.

A.U.’nun benzer suçlardan poliste tutuklu olduğu bildirildi.

-4 kişi daha tutuklandı

Borcunu ödemediği gerekçesiyle bir kişinin alıkonulması meselesi ile bağlantılı dört kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 22 Ocak’ta Gazimağusa’da, kendilerine olan borcunu ödemediği gerekçesiyle E.A.(E-28), B.Ş.(E-43), O.E.(E-45), Y.A.(E-58) ve Y.R.’nin (E-43), M.A.’yı (E-29) zorla kaçırıp alıkoyması ve şiddet kullanma tehdidinde bulunması meselesinde zanlı olarak aranan O.E.(E-45), Y.A.(E-58), Y.R.(E-43) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A.K.(E-27) de tutuklandı.

- Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’nda, dün saat 11.30 sıralarında, Güney Kıbrıs'tan KKTC’ye geçiş yapan bir araçta yolcu olarak bulunan D.F.’nin (E-22) tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. D.F., tutuklandı.

- Sahte beyandan tutuklandı, ikamet izni de olmadığı tespit edildi

Polis trafik ekiplerinin cumartesi gecesi 23.00 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi'nde trafik kontrolü yapıldığı sırada durdurulan araç sürücüsü B.S.K.’nın (E-21), alkol testi yapılması için yeterli nefes örneği vermemek suçundan rapor edileceği sırada, kendisini görevli polislere başka bir şahıs olarak tanıttığı ortaya çıktı.

Sahte beyanla başkasına trafik cezası yazılmasını sağlayan kişi tutuklanırken yapılan muhaceret kontrolünde ülkede ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.

-İkamet izinsiz 7 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam yedi kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Koruçam'da ev yangını

Koruçam’da bir evde muhtemelen tamamen söndürülmeden yemek masası üzerine bırakılan sigara izmaritinin örtüyü tutuşturması sonucu dün yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, muhtelif mobilyalar, beyaz eşyalar, elektrik aksamları, mutfak eşyaları, kıyafetler, ev eşyaları ile alüminyum kapı ve pencere yanarken, çıkan ısı ve dumandan dolayı tüm evin duvarları islendi.