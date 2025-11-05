Futbol Federasyonu Klasman Yardımcı hakemlerinden İrfan Alıcı önceki gün gerçekleşen antrenmanda yaşadığı ayak bileği sakatlığı sonrasında YDÜ Hastanesi’nde ameliyat edildi.

Konuyla ilgili Futbol Federasyonu Alcı için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Klasman Yardımcı hakemlerimizden İrfan Alıcı dün gerçekleşen antrenmanda yaşadığı talihsiz sakatlık sonrasında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde operasyon geçirmiştir. İrfan Alıcı'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa sürede yeniden futbol sahalarına dönmesini temenni ederiz.