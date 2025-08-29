Bu Bir İlandır

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Sener Trade işbirliği ile düzenlenecek para ödüllü POKKA CUP Plaj Tenisi 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde Kocareis Holiday Resort plajında gerçekleşecek.

POKKA CUP Plaj Tenisi, 13+ Çift Kadınlar, 13+ Çift Erkekler, 13+ Karışık Çiftler ve 13+ Yeni Başlayanlar kategorilerinde toplam 49 takım 96 oyuncunun yoğun katılımı ile 30 Ağustos Cumartesi (yarın) saat 10:00 da karşılaşmalar başlayacak.

Para ödüllü POKKA CUP Plaj Tenisi turnuvası zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tenis ve spor sporseverleri Kocareis Holiday Resort plajına davet ediyor.

