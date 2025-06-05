Motorlu Araçlara Özel Tahsisli Plaka Verilmesi Esas ve Usulleri (Değişiklik) Tüzüğü, 28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni plakalar haziran ayı ortasından itibaren kullanılmaya başlanacak.

Yapılan değişiklikle birlikte, ücretli yolcu taşımacılığında kullanılan araçların ön ve arka plakalarında harf ve sayıların başına “T” harfi getirildi.

Yeni uygulamaya göre taşıma izni verilen araçlar, örnek olarak “TAA 001A” formatında plaka alacak. Diğer araçlarda ise plakalar “AA 001A” şeklinde başlayacak

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, yeni plaka düzenine geçişin Haziran sonu gerçeklemesini öngördüklerini söyledi.

Ahmet Aydın, mevcut plaka düzeninin (iki harf üç sayı- AA 001) dolmak üzere olmasından dolayı Bakanlar Kurulu’nun plaka düzeninin iki harf üç sayı bir harf (AA 001 A) şeklinde olması yönünde karar ürettiğini belirtti.

Ahmet Aydın, şu anda verilen plaka numaralarının ZU ile başladığını, yeni düzene geçişin satışlara bağlı olarak Haziran sonu gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.