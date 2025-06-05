Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, ailelerin umutlarını kaybetmemek için çok büyük bir mücadele verdiğini ifade ederek, “Ailelerin bu mücadelesine her gün yeni mücadele eklenir. Verilen bu mücadele, sadece adalete karşı değil, acımızla baş edebilmek için kendi içimizde de çok büyük mücadeleler veriyoruz.” dedi.

Herşeye rağmen birlikte olduklarını, ayakta kalmaya çalıştıklarını ve mücadele etmeye devam ettiklerini söyleyen Karakaya, “Bizim çocuklarımızın geleceğini çaldılar. Ama dernek olarak çocuklar için, gelecek nesiller için uğraşıyoruz. Derneğin okul projesi emin adımlarla ilerliyor, çalışmalar başladı.” şeklinde konuştu.

"BİZİ YIKAMAYACAK, YILDIRAMAYACAKLAR… DAVA DAHA BİTMEDİ"

“Bizi yıkamayacak, yıldıramayacaklar” diyen Karakaya, turist rehberlerinin ailelerinin de kendilerinden güç aldıklarına işaret ederek, aileler olarak bir arada olup, birbirine tutunduğunu vurguladı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İsias Otel davasında başta Başbakan Ünal Üstel olmak üzere, devlet ve hükümet yetkililerinin Barolar Birliği’yle birlikte yanlarında olduğunu kaydeden Karakaya, duruşma sonrasında da yetkililerin beraberlik ve dayanışma mesajı verdiklerine dikkat çekti. Karakaya, kamu görevlileri davasında da birlik mesajı verildiğini ancak ilk davadaki dayanışmanın gösterilemediğini söyledi.

Toplumun davayı bitti zannettiğini ifade eden Karakaya, “Bu dava daha bitmedi. Aileler, tüm toplumun desteğini bekliyor.” dedi.

Karakaya, 16 Temmuz’da görülecek kamu görevlileri davasının ikinci duruşmasında tüm yetkilileri yanlarında görmek istediklerini dile getirdi.