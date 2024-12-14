İngiltere'nin Lancaster bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Caelan McDonald, iki yıl önce annesinin Noel hediyesi olarak aldığı el işi seti sayesinde kendi işini kurarak başarıya ulaştı. Kişiselleştirilmiş çıkartma ve transfer baskı işleri yapan genç girişimci, ayda 20 bin dolardan (yaklaşık 660 bin TL) fazla gelir elde ediyor.

McDonald'ın hikâyesi, okul hayatında mutsuz bir öğrenciyken aldığı 191 dolarlık bir dijital çizim ve kesim makinesiyle başladı. Annesi Karen Newsham'ın hediyesiyle kişiselleştirilmiş ürünler yapmaya başlayan McDonald, ürünlerini sosyal medyada paylaşarak siparişler aldı. İlk etapta evde günde üç saat çalışarak ayda 200 ürün satan McDonald, artan talep üzerine büyük ölçekli endüstriyel yazıcılara yatırım yaptı.

"SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUM"

McDonald, haftanın altı günü, günde 16 saat çalıştığını belirterek, "Bu aldığım en iyi Noel hediyesi. Bir deneme olarak başlamıştı ama çok büyüdü. Artık neredeyse durmaya vaktim yok. Siparişlere yetişemiyorum" ifadelerini kullandı.

Anne Karen Newsham, oğlunun okul hayatında yaşadığı zorluklardan endişe ettiğini belirtirken, "Kendi yolunu bulduğu için gurur duyuyorum. Eğitimine devam etmesi gerektiğini düşünüyordum ama o çok mutsuzdu. Girişimci ruhunu kullanarak başarılı oldu. Müşteri ilişkilerinde ve trendleri yakalamakta çok yetenekli" dedi.

Caelan McDonald’ın hikâyesi, genç yaşta girişimci olmanın ve doğru yönlendirmeyle potansiyelin ortaya çıkarılabileceğinin en iyi örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.