Alithia gazetesi, “Piroi” Muhtarı Cina Yoannu ile beraberindeki heyetin dün, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yu ziyaret ettiklerini ve görüşmede, hem bu talebi dile getirdiklerini hem de köylerinin 1974’te Türk askeri tarafından “yasadışı şekilde ele geçirilmesini” kınayan bir muhtıra verdiklerini yazdı.

Gazete, Yoannu’nun yaptığı açıklamada, ne köydeki kiliseyi ne de evlerini ziyaret edebildiklerini bu sebeple köye geçiş kapısı açılması gerektiğini söylediğini kaydetti.

Habere göre, Dimitriu ise, köyleri için duydukları arzuyu canlı tutmalarından ötürü Yoannu ve beraberindeki heyeti tebrik ederek, yıllar geçse de memleket için mücadele etmeye devam edileceği ve nihai hedefin ülkenin bağımsızlığına kavuşarak yeniden birleşmesi olduğu mesajının verildiğini belirtti.

Dimitriu, Türkiye’nin “Uzlaşmaz tutum sergilediğini” ve kabul edilemez tezler ortaya koyduğunu söyleyerek, “Silahlarını teslim etmeyeceklerini” vurguladı.