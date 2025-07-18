Niyazi Güvenir Başkanlığı’nda toplanan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu, Pınarbaşı Stadı’nda Pınarbaşı ÇSK – Dika SK arasında oynanan Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 3. Grup müsabakasının raporlarını incelemesinin yanında her iki takımın yöneticilerinin savunmalarını aldı. Tüm bulgular ışığında, Kurul, Dika SK takımının attığı gol sonrasında, çıkan olaylar neticesinde her iki kulübün DT52 maddesine aykırı hareket edilmiş olup, hem Pınarbaşı hem de Dika SK takımına birer maç saha kapatma cezası verilmesine oybirliği ile karar verdi.

Yine aynı maçta Dika SK takımının 5500 lisans numaralı Cemal Bibi, Dika SK takımının attığı gol sonrasında tribünlere şişe atması sonrasında olayların başlamasına neden olmuştur. DT 41/1 (C) uyarınca 7 müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verdi.