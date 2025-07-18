AKSA Süper Lig'in yeni ekibi Yeniboğaziçi, bonservisi Dumlupınar'da olan Burak Karabacak'ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı. İki kulüp arasında süren görüşmeler olumlu sonuçlanınca Burak, yönetici Osman Ercen nezaretinde kendisini Yeniboğaziçili yapan imzayı attı. Kulüpten transfer ile ilgili olarak yapılan açıklama şöyle;

"Ailemizi Hoşgeldin BURAK

Uzun uğraşlar sonucu satın alma opsiyonlu bir şekilde aramıza katılan Burak Karabacak’a ve Yeniboğaziçi camiasına bu transferin hayırlı olmasını dileriz. Ayrıca transferin gerçekleşmesinde yardımcı olan Dumlupınar spor kulübü ve yöneticilerine de teşekkür ederiz.