BTM 2. Lig 3. Grup’ta önceki gün oynanan Pınarbaşı – DİKA karşılaşması sonun da yaşanan saha ve saha dışı olaylar sonrasında DİKA yönetimi basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklaması şöyle:

KAMUOYU BİLGİLENDİRME Dün gerçekleştirilen Pınarbaşı-DİKA karşılaşmasında yaşanılan olaylar sonucunda doğru bilgilendirme yapılması zaruri olmuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki yaşanılan olayları tasvip etmiyoruz. Yaşanılanlarla ilgili olarak, haftalar öncesinden tarafımıza gerek sosyal medya gerek sözlü olarak tehditvari bir şekilde eylemler gerçekleşmiştir. Buna rağmen hiçbir şekilde karşılık verilmeyip sükûnetli bir ortam yaratmaya çalıştık. Maç öncesi sahaya gidildiğinde, sahaya girer girmez tribünlerden gelen “Siz maçı kale arkasından veya dağılıp bir yer de izleyin” gibi söylemler karşısında yönetim ve taraftarlarımız kendi yedek kulübemizin sol tarafında maçı izleyeceğimizi amacımızın sadece takımımızı desteklemek olduğunu belirterek kendi yedek kulübemizin sol tarafında yer aldık. Maç boyunca rakip taraftara karşı en küçük bir eylem olmamıştır. Ne olduysa takımımız gol atınca oldu. Haklı sevincimizi kabullenemeyen rakip taraftarları önce ağır söylemler sonra de pet şişe meşale taş tabure vb cisimler tarafımıza atılmıştır. Elde olan görüntülerde de görüleceği gibi taraftarlarımız kendi takım yedek kulübemizin olduğu bölümde kalmıştır. Rakip takım taraftar ve oyuncularından Aydın Yavuz koşarak gelip bizim tarafımıza saldırı gerçekleştirmiş ve videolarda da net bir şekilde görülmektedir. DİKA Spor Kulübü olarak bundan önceki karşılaşmalarımızda hiçbir hakem, rakip oyuncu veya taraftar ile hiçbir sorun yaşanmadığını, amacımızın sadece takımımıza destek vermek olduğunu , dün yaşanan olayların bir daha yaşanmamasını temenni ettiğimizi belirtmek isteriz.