PGM, yeni yıl mesajında, halktan gelecek şikayetleri ve yardım taleplerini değerlendirmek ve anında süratle hizmet verebilmek için her zaman olduğu gibi “155 POLİS İMDAT”, “156 NARKOTİK”, “199 İTFAİYE” ve diğer telefon hatları ile 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olacağını kaydetti.

PGM, yeni yıl kutlamaları nedeniyle gerek trafikte, gerekse diğer ortamlarda “kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini” tehlikeye düşürmemek için şu uyarılarda bulundu:

“Alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürüce araç kullanmayınız. Gerekirse alkollü içki tüketmemiş bir yakınınızdan yardım talep edin veya taksi hizmetinden faydalanınız. Süratli araç kullanmayınız. Trafikte önceliğiniz sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun. Hayatımızın hiçbir zamanında elimizden bırakmadığımız ancak, sürüş esnasında dikkati dağıtarak trafik kazasına sebep olan cep telefonları ile ilgili bağlantımızı araç kullanırken tamamen kesmeli, cep telefonu ile konuşmamalı veya mesaj yazıp okumamalıyız.

Ağır yaralanmalı ve ciddi hasarlı trafik kazalarında, emniyet kemerinin hayat kurtardığını unutmayınız.

Emniyet Kemeri Yasası’nda belirtildiği gibi; Çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda, 3 yaşından küçük çocukların taşınması yasaktır. Boyları 135-150 cm arasında olan çocukların, motorlu araçların arka koltuğunda oturup emniyet kemeri takması ve boyları 135 cm’den kısa olan çocukların ise arka koltuğa monte edilecek çocuk araç koltuğuna oturup, emniyet kemeri takması zorunludur. Boyları 150 cm’den kısa olan çocukların, motorlu araçların ön koltuğuna oturması yasaktır. Motorlu araçlar içerisinde seyahat etmekte olan herkesin mutlaka emniyet kemeri takmasını sağlayınız.

Motosiklet tipi (motorlu üç tekerlerkli, motobisiklet ve ATV dahil) araçları kullanan sürücüler ve yolcuların, can güvenliklerini sağlamak amacıyla koruyucu kask takmak zorunda olduklarını hatırlatırız.

Sizin ve/veya başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananlar ile trafik kurallarına uymayanları çekinmeden Polise ihbar ediniz.”

-Ateşli silah uyarısı

Polis Genel Müdürlüğü, yeni yıl kutlaması sırasında ateşli silah kullanılmaması konusunda da uyardı. “Açılan ateşin çevrede ve yüksek binalarda bulunan şahıslara zarar verebileceğini de unutmayın” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde, konuyu en yakın polis merkezine bildiriniz. Ateşli silah kullanmanın suç olduğunu ve hale göre mahkumiyet halinde, 7 ile 10 yıla kadar hapislik cezası olduğunu hatırlatırız” denildi.

Polis Genel Müdürlüğü şu uyarılarda da bulundu:

“Evinizden ayrılırken güvenlik sistemlerinizi kontrol edip, varsa güvenlik kamerası sisteminin aktif ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz ve kapı ile pencereleri mutlaka kilitleyiniz. Ayrıca elektrikle çalışan cihazları ve prizlerini de kontrol edip, yangına sebebiyet vermeyecek şekilde tedbirlerinizi alınız.

Trafikte can kaybı, ağır yaralanma ve maddi kayıplara sebep olarak bizlere ve halkımıza derin üzüntü veren trafik kazalarına hep birlikte “DUR” diyebilmek için alınan polisiye tedbirlerin yanı sıra, araç sürücüleri ile yolu kullanan yayaların da trafik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlatırız.

Sevincinizin üzüntüye dönüşmemesi ve istenmeyen üzücü olayların yaşanmaması en büyük dileğimizdir. Bu vesileyle, siz değerli halkımızın yeni yılını içtenlikle kutlar, 2025 yılının Halkımıza, Devletimize ve Ülkemize hayırlı olmasını dileriz.”