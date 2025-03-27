Alithia gazetesi, birlikten yapılan açıklamaya yer verdiği haberinde, atılan adımın doğru yönde olduğunu ve belirlenen oranın, aylık ölçümler neticesinde eldeki süt miktarına göre hesaplandığını, böylelikle hem iç piyasanın, hem de uluslararası alandaki hellim ihtiyacının karşılanabileceğini yazdı.

Habere göre açıklamada, ekim ayından bu yana süt miktarının kayıt altına alınmasıyla, hellim ihracatının normal seyrinde ilerlemesinin garanti altına alındığı ve 2024’ün resmi rakamlarına göre, 324 milyon euro değerinde 42 bin 427 ton hellim ihracatı yapıldığı (2023 yılına kıyasla 9 milyon euro daha fazla) kaydedildi.

Açıklamada, milli ürün hellimde ihracatın geliştirilmesinin herkesin yükümlülüğü olduğu ve gelişmenin hedefler açısından da olumlu olduğu ifade edildi.

Peynir üreticileri ayrıca, hellimin uluslararası piyasalarda kalıcı olabilmesine yönelik tüm müdahil taraflarla sektörün desteklenmesi ve kuvvetlenmesi hedefine bağlı olduklarını belirtti.