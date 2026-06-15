İskele’nin eşsiz deniz manzarası eşliğinde hizmet veren Pera Mackenzie Beach Club, yaz sezonunda düzenlediği Sunday Paradise Pool Party etkinlikleriyle bölgenin en çok tercih edilen eğlence noktalarından biri haline geldi.

Her pazar gerçekleştirilen etkinlikler, yoğun katılımla gerçekleşirken misafirlere müzik, eğlence ve yaz enerjisini bir arada sunuyor.

Gün boyu süren DJ performansları, havuz başındaki dinamik atmosfer ve gün batımına uzanan eğlence konseptiyle Sunday Paradise Pool Party, yazın vazgeçilmez etkinlikleri arasında yerini aldı.

İskele başta olmak üzere adanın farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, her hafta Pera’da buluşarak yazın keyfini doyasıya çıkarıyor.

Misafirlerden gördüğü yoğun ilgiyle dikkat çeken Pera Mackenzie Beach Club, sunduğu kaliteli hizmet anlayışı ve özgün etkinlik konseptiyle bölgenin sosyal yaşamına değer katmaya devam ediyor. Yaz boyunca sürecek Sunday Paradise Pool Party etkinliklerinde birbirinden özel DJ performansları ve sürpriz organizasyonlarla eğlence hız kesmeden devam edecek.

Deniz, müzik ve eğlencenin buluştuğu Pera Mackenzie Beach Club, İskele’de yazın en gözde buluşma noktası olmayı sürdürüyor.