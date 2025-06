Eğlenceseverlerin gözdesi İskele’deki Pera Mackenzie, uluslararası DJ ikilisi ON FAYA ile muhteşem bir geceye sahne oldu



İskele’nin gözde eğlence noktası Pera Mackenzie, geçtiğimiz Cumartesi gecesi uluslararası DJ ikilisi ON FAYA’yı ağırladı. Enerjisi yüksek setleriyle tanınan Onfaya, sahneye özel olarak giydikleri formalarla dikkat çekti ve performanslarıyla geceye damgasını vurdu.

Kalabalık bir dinleyici kitlesinin katılım gösterdiği gecede, ışık şovları, sahne atmosferi ve müzik kusursuz bir uyumla birleşti. Mekân, gece boyunca müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Pera Mackenzie, yaz boyunca her Cuma, Cumartesi ve Pazar gecesi, birbirinden ünlü DJ performansları ve konsept partileriyle bölgedeki eğlenceye yön vermeye devam ediyor. Her hafta yepyeni isimler, sürpriz konseptler ve dopdolu bir program eğleceseverleri bekliyor!

Ritmin ve sahne enerjisinin buluşma noktası olan Pera Mackenzie, haftalık programlarıyla bu yaz sezonuna yine damga vuracak.