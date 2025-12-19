Trafiğe gencecik bir canı daha kurban verdik. Ulukışla yolunda dün meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Gizem Gümüşsoy yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un baldızının kızı olan Gizem Gümüşsoy,

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisiydi.

Gizem Gümüşsoy’u hayattan koparan kaza, Ulukışla köy yolu üzerinde dün saat 10.25 sıralarında meydana geldi.

Gümüşsoy, yönetimindeki MU 366 plakalı Honda Fit marka araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği esnada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp ağaca çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Gümüşsoy, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gümüşsoy’un hayatının baharında yaşama veda etmesi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

ÜSTEL’DEN BAŞSAĞLIĞI

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un ailesinden, Ulukışla köy yolunda bu sabah meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden 21 yaşındaki Gizem Gümüşsoy’un vefatını derin bir acı ve üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Üstel, genç yaşta yaşamını yitiren Gizem Gümüşsoy’a Allah’tan rahmet dileyerek, başta Oğuz ve Gümüşsoy aileleri olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır, metanet ve başsağlığı temennisinde bulundu.