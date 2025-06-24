Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yarın Lefkoşa’da orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 – 12.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Açıklamaya göre, elektrik kesintisi yapılacak bölgeler; Polis Genel Müdürlüğü karşısı, Yenişehir, Kızılbaş, Hz. Ebubekir Camisi ve civarı olarak bildirildi.

Öte yandan Kalkanlı'da bazı bölgelerde yarın üç saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Kalkanlı köyünde Fesleğen sokak ,Sardunya Sokak, Palmiye sokak , Lale sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.