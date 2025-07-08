KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Bangladeş uyruklu 7 kişi tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 6 Temmuz 2025 tarihinde 17:00-17:30 saatleri arasında, Lefkoşa'da, Girne Caddesi Üzerinde, bir polis ekibi tarafından yapılan denetim ve muhaceret kontrolünde, Shakil Mıah'un, 26.08.2024 tarihinden itibaren toplam 314 gündür, Shohel Rana’nın 12.02.2025 tarihinden itibaren toplam 484 gündür, Emran Hossaın’in 20.11.2024 tarihinden itibaren toplam 228 gündür, Ashikur Rahman’ın 14.12.2023 tarihinden itibaren toplam gündür, Imam Hossen’in 07.03.2024 tarihinden itibaren toplam 986 gündü, Mahedi Hassan Maruf’un 09.10.2024 tarihinden itibaren toplam 270 gündür ve Mohammed Hasan’ın ise 31.07.2023 tarihinden itibaren toplam 706 gündür, KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlılarla ilgili ihraç işlemleri başlatılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar, patronlarının kendilerine çalışma izni çıkarmadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına, çalıştıkları iş yerleriyle ilgili soruşturma yapılmasına ve suç unsuru tespit edilmesi halinde ileri işlem yapılmasına emir verdi.