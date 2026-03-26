Pasaport harçlarına güncelleme yapıldı.

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de dün ) yayınlanan “KKTC Pasaport (Değişiklik) Yasası” ile pasaport harçları, yasaya ekli cetvelde yer alan rakamların 15 katına kadar artırılabilecek. Bundan önceki düzenleme 10 katına kadar zam öngörüyordu.

Değişiklik Yasası’nın ilgili maddesi şu şekilde düzenlendi:

“Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir tüzükle, her yıl İstatistik Kurumu tarafından saptanan yıllık enflasyon oranını aşmamak koşuluyla, bu Yasada öngörülen harçları, 15 (on beş) katına ulaşıncaya kadar artırabilir.”

HARÇ CETVELİ

Yeni yasayla, artış için basamak kabul edilecek cetveldeki harç miktarları da artırıldı. Buna göre yeni taban liste şu şekilde düzenlendi:

1 Yıl Süreli Diplomatik Pasaport 2000 TL

2 Yıl Süreli Diplomatik Pasaport 3000 TL

5 Yıl Süreli Pasaport (Diplomatik Pasaport Dahil) 4000 TL

1 Yıl Süreli Kayıp Edilen veya Tahrip Olan Diplomatik Pasaport 4000 TL

2 Yıl Süreli Kayıp Edilen veya Tahrip Olan Diplomatik Pasaport 6000 TL

5 Yıl Süreli Kayıp Edilen veya Tahrip Olan Pasaport (Diplomatik Pasaport Dahil) 8000 TL

Seyahat Belgesi (Lasse Passe) 1000 TL