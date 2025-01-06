Etkinlikte, Parkinson hastalığının tanı ve tedavi süreçlerine dair güncel bilgiler aktarılırken, genetik faktörlerin hastalık üzerindeki etkisi ve Kuzey Kıbrıs’ta yürütülen araştırma projeleri ele alınacak. Özellikle Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi tarafından geliştirilen “KSTUKit Parkinson Tanı Kiti” ile ilgili yürütülen çalışmalar da panelin önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

“Parkinson Hastalığının Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi”

Konuşmacı: Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade

(Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği Doktoru)

“Parkinson Hastalığının Genetik Mimarisi ve KSTUKit Parkinson”

Konuşmacı: Prof. Dr. Kerem Teralı

(Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)