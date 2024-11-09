Lefkoşa’daki Akfinans Bank’ta şube müdürü olarak çalışan 39 yaşındaki Bahar Korakan’ın, banka hesabından bir milyon 253 bin 350 TL, 185 bin 800 Stg, 24 bin 290 Euro ve 250 Dolar nakit para çaldığı tespit edilmiş ve bahse konu şahıs ve eşi Üstün Ulutaş tutuklanmıştı.

İki zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 2024 yılı Eylül - Kasım ayları arasında Köşklüçiftlik’te bulunan bir bankanın şube sorumlusu olarak çalışan Bahar Korakan’ın bankanın hesabından,1.220.000 TL, 185.800 GBP, 24.290 Euro, 250 Dolar ve ATM’den 33.350 TL nakit paraları alıp tasarrufuna geçirerek müstahdem tarafından sirkat suçunu işlemekle methaldar olduğunu belirtti.

Polis, banka müdürü olan zanlının sözlü beyan ve yazılı ifadesinde konu parayı eşiyle birlikte kumarda harcadığı yönünde itirafta bulunduğunu aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis, paraların akıbetinin araştırıldığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis, zanlıların aleyhinde 6 gün ek tutukluluk talep etti.

Zanlı Ulutaş’ın avukatı, müvekkilinin paraların bankadan alınmasıyla alakası olmadığını, suçla hiçbir bağlantısının olmadığını hatta olaydan haberi olmadığını söyledi.

Yargıç, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.