Dipkarpaz, Kıbrıs'ın en bakir ve doğal güzelliklere sahip bölgelerinden biri olarak biliniyor. Ancak, son zamanlarda artan çevre kirliliği, bu eşsiz doğanın tehdit altında olduğunu gösteriyor.

Karpaz’ın altın sahil şeridi çeşitli atıklardan oluşan çöpler nedeniyle utanç verici görüntülere sahne oldu.

Sorumsuz kişiler tarafından çevreye bırakılan naylon poşetler, pet ve cam şişeler hem çevre kirliliği oluşturuyor, hem de canlı yaşamını tehlikeye atacak atıklara dönüşüyor.

Bölgede uyarıcı levhalar olmasına rağmen, sorumsuz kişilerin yerlere bıraktıkları bu çöp atıkları, çirkin görüntülere sahne oluyor.

Uzayıp giden doğal güzellikleriyle ün yapmış kumsallarda bölge bölge biriken çöplerin neden toplanmadığı bilinmiyor.

Öte yandan Dipkarpaz Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Karpaz sahillerinde, istenmedik manzaralar. Gelen, atıp gidiyor. Çoğaldıkça, daha fazla atılıyor” ifadelerine yer verildi.

Dernek yetkilileri, sahili ziyaret eden kişilerin doğaya zarar verdiğini belirterek, “Karpaz sahillerinde, istenmedik manzaralar. Gelen, atıp gidiyor. Çoğaldıkça, daha fazla atılıyor. (Sürü Mantığı)” ifadeleri kullanıldı.