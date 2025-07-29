Girne’nin 1. Lig takımlarından Türk Ocağı’nda Mustafa Şener başkanlığındaki yeni yönetimle başlayan yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde yeni sportif direktörünü belirledi.

Uzun yıllar Türkiye’de Süper Ligde futbol oynayan Galatasaray, Kocaelispor, Yozgatspor, Kayserispor ve İstanbulspor formalarıyla attığı gollerle hafızalara kazınan Papen Mustafa olarak çağrılan Mustafa Kocabey Türk Ocağı kulübüne sportif direktör oldu.

Konuyla ilgili Türk Ocağı kulübünden şu paylaşım yapıldı:

“PAPEN MUSTAFA AİLEYE HOŞ GELDİN

Galatasaray, Kocaelispor, Yozgatspor, Kayserispor ve İstanbulspor formalarıyla attığı gollerle hafızalara kazınan, futbol tutkusunu sahadan yönetime taşıyan Mustafa Kocabey, nam-ı diğer Papen Mustafa, Türk Ocağı Limasol’un yeni sportif direktörü oldu!”