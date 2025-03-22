Alithia gazetesi “Papanastasiu, Jeopolitik Riski İfşa Etti” başlıklı haberinde Enerji Bakanı Papanastasiu’nun, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısı konusunda her şeyin iyi gittiğine dair birçok teyitte bulunmasına ve de Türkiye nedeniyle projenin donduğu veya sorunların bulunduğuna dair yalanlama yapmasına karşın, dün, projenin, ekonomik teknik ve jeopolitik zorluklara sahip olduğunu ifşa ettiğini yazdı.

Papanastasiu’nun açıklamaları konusunda 180 derecelik dönüş yaptığını yazan gazete Papanastasiu’nun, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’na (KİPE) konuyla ilgili yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Papanastasiu, Avrupa Birliği’nin, Great Sea Interconnector elektrik bağlantısı projesinin zorluklarıyla ilgili çözümlerin bulunmasında etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Projenin, teknik, ekonomik ve jeopolitik zorluklarından söz eden Papanastasiu, uzman şirketin teknik sorunlar konusunda çözümlere sahip olduğunun görüldüğünü belirtti.

Papanastasiu, ekonomik ve jeopolitik zorluklar konusunda ise bunların birbirleriyle ilişkili olduğunu ayrıca yatırımcıların bulunması konusunu da etkilediğini söyledi.

Projenin yüklenici firması Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü ADMİE’nin, Avrupa Birliği ile birlikte çözümler bulma sorumluluğuna sahip olduğunu söyleyen Papanastasiu, bakanlığa bağlı danışmanın, konuyla ilgili olarak, kısa bir süre önce Yunanistan’daki mevkidaşıyla bir araya geldiğini ifade etti.

Great Sea Interconnector projesinin Avrupa projesini teşkil ettiğini söyleyen Papanastasiu, müdahil ülkelerin, ekonomik ve jeopolitik zorlukları birlikte yönetmesi gerektiğine de dikkati çekti.

Papanastasiu açıklamasında ayrıca AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen ile görüşerek, ilk günden itibaren projenin gidişatını ele aldığını ifade etti.

-“İlektra” hedefindeki sondaj çalışmaları

Papanastasiu, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 5’inci parsel bulunan “İlektra” hedefindeki sondaj çalışmaları için gelecek haftanın önemli olduğunu açıkladı.

Papanastasiu, ExxonMobil-Qatar Energy konsorsiyumu tarafından yürütülen sondaj çalışmalarının sonuçlarının, bu ay sonuna kadar açıklanmasının beklendiğini ifade etti.

Bir soru üzerine Papanastasiu, önemli işaretlere karşın sürecin tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini söyledi.

Papanastasiu sözlerinin devamında gelecek hafta itibarıyla sondaj ekipmanının, rezervuara girmesi ve değerlendirilebilir bir yatak olup olmadığının belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasının da beklendiğini ifade etti.

Papanastasiu, New York’taki yatırım konferansına, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoulidis ile birlikte katılmak amacıyla 2-8 Nisan tarihlerinde ABD’de olacağını da açıkladı.

Amacın, enerji, denizcilik ve inovasyon alanlarında yatırımcı bulmak olduğunu söyleyen Papanastasiu, Texas’ın Houston kentinde ExxonMobil ve Chevron şirketleriyle de görüşmeler yapılacağını belirtti.

Bu görüşmelerin, Rum Yönetimi, Mısır ve şirketler arasında yakın zamanda imzalanan memorandumlar ışığında yapılacağını söyleyen Papanastaiu, Rum Yönetimi’nin bu anlaşmalarla “MEB” içerisindeki doğal gaz yataklarının ticarileştirilmesinin önünü açtığını da ifade etti.

Papanastasiu ayrıca Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB’inden” ilk doğal gazın 2027 yılında Mısır’daki “Zohr” ve “Damietta” alt yapılarına da aktarılmasının beklendiğini söyledi.