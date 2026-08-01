Rum basını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs ziyaretinde 5+1 formatında gayriresmi genişletilmiş konferans öncesinde taraflara verdiği “ev ödevinin; sıra, içerik ve sonraki adımların sorumluluğuna ilişkin siyasi çatışma sahası haline geldiğini” iddia etti.

Alithia “‘Ev Ödevi’ İçin Savaş… Erhürman Hristodulidis İle Sık Görüşme İstiyor – Lefkoşa Güven Yaratıcı Önlemlerin Önemini Kısıtlamaya Çalışıyor” başlıklı haberinde Kıbrıs’taki iki tarafın Guterres’in yeni 5+1konferansı öncesinde istediği ön hazırlığa farklı içerikler atadığını yazdı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın gayriresmi genişletilmiş görüşme öncesinde Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) ilerleyebilmesi ve metodoloji için Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile olabildiğince sık görüşmek istediğini, Hristodulidis hükümetinin ise GYÖ’lerin ön şart olmadığını savunarak, metodolojiyi bir konferansın ön hazırlığı olarak göstermeye çalıştığını” aktardı.

Haberde ilk harekete geçenin Cumhurbaşkanı Erhürman olduğunu ve “iki liderin genişletilmiş görüşme öncesinde Ada’da çalışabilmesi ve en azından bazı GYÖ’lere çözüm bulunması ve güveni erozyona uğratan pratiklerin terk edilmesi için Hristodulidis’le olabildiğince sık görüşmek istediğini kamuoyu önünde söylediğine” dikkat çekildi.

Gazete “Lefkoşa, zaman baskısı yapıyorken, Kıbrıslı Türk liderin görüşme talebine halen cevap vermedi. Ancak hükümet kaynakları aracılığıyla GYÖ’lerin 5+1 konferans toplanması için ön şart olmadığında ve Guterres’in söylediklerinin yeni siyasi terimler getirmediğinde ısrar etti. Özde iki taraf Genel Sekreter’in yol haritasını kabul ettiklerini söylüyor ancak farklı içeriği farkı yorumluyor” ifadelerine yer verdi.

Rum yönetiminin Cumhurbaşkanı Erhürman’ın talebine, Guterres ziyaretiyle ilgili eleştiriler üzerine “diplomatik kaynakların” Rum Haber Ajansı’na (KİPE) söyledikleri aracılığıyla cevap verdiğine” işaret edilen haberde özetle şunlara yer verildi:

“Ortaya konulan tutum, yeni barikatlar da dahil GYÖ’lerin genişletilmiş toplantı düzenlenmesi için ön şart olmadığıdır. Metodoloji, özlü (müzakerelerin) yeniden başlamaya götürmesi arzu edilen bir görüşmenin hazırlığıyla ilgilidir ve yeni terimler atamaz. Lefkoşa GYÖ’lerde anlaşmalar önkoşul olsaydı herhangi bir taraf tek bir barikata bile itiraz ederek genişletilmiş görüşmeyi engellerdi. Guterres elbette davetiyeleri göndermeden önce belirli bir geçiş noktası açılması gerektiğini söylemedi. Ancak ‘varılan yakınlaşmalar da dikkate alınarak güven yaratılmasında, metodolojide ve özde yeterli ön hazırlık yapılmasından sonra 5+1’i toplayacağını söyledi. GYÖ’ler dekoratif söylem değil, öncesinde yapılması gereken çalışmalar içerisindedir. Soru, BM’nin neyi ‘yeterli hazırlık’ göreceğidir.”

Haravgi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hrtistodulidis’in, düzenleyeceği geleneksel “anti işgal etkinlikler” için davet ettiği yabancı yetkililerle birlikte kendisini ziyaret eden sözde “Maraş Belediyesi” heyetini kabulünde “Önümüzdeki dönem, Genel Sekreter’in genişletilmiş konferans çağırması ve müzakerelerin yeniden başlangıcının ilanı hedefiyle sürekli ve yoğun istişarelerin olacağı bir dönem ve çok kritik olacak” dediğini aktardı.

Haberi “Başkan: Önümüzdeki Dönem 5+1 Toplanması İçin Kritik” başlığıyla aktaran gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanlığı Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hristodulidis’in muhataplarına Genel Sekreter’in ziyaretinin olumlu sonuçlarını anlattığı kaydedildi.

Açıklamada Hristodulidis’in, “AB’nin gerek çözüm şekli ve içeriği gerekse TC-AB ilişkilerindeki talepleri konusunda Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili eylemleri aracılığıyla elde edebileceği faydalar açısından BM Genel Sekreteri’nin çabalarına müdahil olmasının önemine” vurgu yaptığı belirtildi.