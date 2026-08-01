Avrupa Komisyonu’nun “Özel temsilci” olarak görevlendirdiği, Komisyon Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto’nun Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'le dünkü temaslarının, tarafların AB’nin süreçteki rolü konusunda farklı yaklaşımları olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

Politis, “AB’nin Rolüyle İlgili Farklı Yaklaşımlar…. Fitto’nun Lefkoşa Temasları” başlığıyla aktardığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in AB’nin süreçteki rolü konusunda birbirinden farklı algı ve önceliklere sahip olduğuna işaret etti.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Fitto ile görüşmesinde Brüksel ile de güven yaratıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu söylerken, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in TC-AB ilişkilerini “Kıbrıs sorunundun çözüm çabalarının ilerleme anahtarı” olarak gösterdiğine işaret etti.

Erhürman’ın görüşme sonrasında yaptığı yazılı açıklamaları okurlarına aktaran gazete, Hristodulidis’in, sözde “Maraş Belediyesi” heyetini kabul ederek Fitto ile görüşmesi hakkında bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre, Rum Başkanlık basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos, Hristodulidis’in “AB’nin, BM’nin çabalarına dahil olmasının gerek çözümün özü ve şekli açısından, gerekse “Türkiye’nin, çözüm yönünde adım atarak edinebileceği faydalar açısından önemine vurgu yaptığını” açıkladı.

Fitto-Hristodulidis görüşmesinde hazır bulunan Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos da, “AB yetkilisinin önümüzdeki dönemde yapacağı temaslar gibi pratik adımların ele alındığını” söyledi.

AB’nin Kıbrıs sorununun çözümüne “TC-AB ilişkilerinin ileri götürülmesi ile özlü katkıda bulunabileceği” iddiasını yineleyen Kombos, Fitto’nun Türkiye’yi ziyaret edip etmeyeceğini soran gazetecilere “Komisyon Başkan Yardımcısı sıfatı ile halen Türkiye’yle arasında bir iletişim kanalı bulunduğunu” kaydetti.

Fileleftheros, “Dinamiğin Fitto’nun Ziyaretiyle De Korunması” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ada’ya yaptığı ziyaretin oluşturduğu dinamiğin, Fitto’nun dünkü ziyaretiyle korunduğunu aktardı.

Habere göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Raffaele Fitto’nun Ada’yı ziyaretlerinin “Rum tarafının izlediği strateji sonucu olduğunu” söyleyen Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, “TC-AB ilişkilerinin Türkiye’nin ilgisini, Kıbrıs sorununda özlü müzakerelere katkı koyacak şekilde çekmek amacıyla değerlendirilmesini istiyoruz. Fitto’ya bu mantıkta önerilerimiz var” dedi.

Raffaele Fitto da, Avrupa Komisyonu’nun, 5+1 formatındaki gayriresmi genişletilmiş görüşme de dahil, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde, elindeki bütün imkan ve enstrümanlarla aktif rol oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Fitto “AB Kıbrıs’ın iki bölgeli, iki toplumlu Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği şekliyle siyasi eşitliğe sahip federasyon zemininde ve AB değer ve mevzuatına uygun şekilde yeniden birleşmesine bağlıdır.” ifadesini kullandı.