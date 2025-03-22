Politis ve diğer gazeteler Pohodin’in, adının Rum polisinin arananlar listesinde bulunduğunu ve bir Avrupa ülkesine yolculuk etmek üzere perşembe günü gittiği Larnaka Havalimanı’nda yakalandığını, dün sabah da mahkemeden, hakkında 7 gün tutukluluk emri alındığını yazdı.

Haberde, Rum tahkikat polisinin mahkemeye aktardıklarına dayanılarak Pohodin’in KKTC’nin çeşitli yerlerindeki emlakların reklam ve satışını yapan “GP Cyprus” isimli şirketin sahibi olduğu, şirketine ait web sitesinde şahsen tanıtım yaptığı bir de reklam videosu bulunduğu kaydedildi.

Gazete Pohodin’in, Rum polisi tarafından tutuklanmasının ardından web sitesini kapattığını, siteye artık şifre ile ulaşılabildiğini ancak sosyal medyada Yeni İskele, Tatlısu ve Esentepe’de, “Hawaii Homes”, “Moonlight Villas” gibi onlarca satışa sunulmuş konutlara dair onlarca erişime açık reklam bulunduğunu yazdı.

Habere göre Rum makamları “gasp edilmiş mallar üzerine inşa edilen konutların satışına aracılık” iddiasıyla Rum tarafında yargısı devam eden Ilona Lesko ve Melinda Ladanyi isimli iki Macar kadının satış yaptığı aynı sitelerden konutlar pazarladığı gerekçesiyle Pohodin’in, diğer benzer davalarla bağlantısını araştırıyor.

Macar kadınların eski Rum malları üzerine inşa edilmiş “Maldives Homes”, “Mykonos Homes”, “Bahamas Homes”, “Perl Homes”, “Idyll Homes”, “Moonlight villas”, “Hawai Homes”, Aloha Beach Resort”, “Phuket Health & Wellness” isimli turistik tesislerin sahibi “Cyprus Constructions” şirketi ile iş birliği yapmakla suçlandığı hatırlatıldı.

Fileleftheros haberi “40 Yaşındaki Ukraynalının Tutuklanmasının Arkasında Yüz Milyonlarca Euroluk Ciro” başlıklı haberinde Rum polisinin, Pohodin’in, çok miktarda eski Rum malı “gasp ettiği” iddiasıyla yargılanmakta olan Simon Mistriel Aykut’a ait Afik Grup ile doğrudan bağlantısı olduğuna inandığını yazdı.

Haberde Pohodin’in “Property in Northern Cyprus” sloganıyla konut reklamı yaptığı bir “GP Real Estate” isimli internet sitesi ve sosyal medya hesapları olduğu, internet sitesinin halka açık olmadığı, siteye girildiğinde şifre gerektiren bir linke yönlendirme yapıldığı belirtildi.

Habere göre, Rum Şirketler Mukayyitliğinde Denys Pohodin adına kayıtlı “VH&DP GP REAL ESTATE LTD” isimli ve adresi Limasol olan şirket bulunuyor. Ponodin bu şirkette müdür ve sekreter olarak görünüyor. Şirketin telefon numarası var ancak Rum polisi şirket ofisinin Girne’de olduğuna inanıyor.

Rum polisinin elinde, Pohodin’in Ada’ya ilk kez Haziran 2024’te geldiği, ertesi ay geçici ikamet izni aldığı, başta VH&DP GP REAL ESTATE LTD’te, daha sonra başka şirketlerde çalışıyor göründüğü bilgileri bulunuyor.