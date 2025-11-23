Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu son yıl içerisinde sözde Rum MEB’indeki doğal gaz yataklarının değerlendirilmesi konusunda “harika gelişmeler olduğunu" kaydetti ancak Güney Kıbrıs’a elektrik üretimi için doğal gaz ulaşıp ulaşmayacağı, ne zaman ulaşacağı hakkında bilgi vermedi.

Alithia’nın haberine göre Papanastasiu Güney Lefkoşa'da dün düzenlenen “Cyprus Forum on Competition Policy 2025” isimli yıllık konferansta yaptığı konuşmada dile getirdiği “harika gelişmelerin”, daha çok Doğu Akdeniz’de istikrarın güçlendirilmesiyle ve doğal gazın Avrupa ülkelerine satış perspektifiyle ilgili olduğunu söyledi.

Doğal gazın bir bölümünün gelecekte yerel tüketime de yönlendirilebileceğini söyleyen Papanastasiu daha önce 2023 olarak açıkladığı doğal gazın ülkeye geliş tarihi 2026’ya kaldı.

Papanastasiu Mısır’ın Zohr yatağına çok yakın olan 6’ncı parseldeki “Kronos” yatağının geliştirilmesi beklenen ilk doğal gaz yatağı olduğunu ve Mısır’a giden deniz altı boru hatlarından birine bağlanabileceğini Damieta terminalinde işlenip ihraç edilebileceğini söyledi. 12’nci parseldeki “Afrodit” yatağının geliştirilmesinin olgunlaşmış aşamada bulunduğunu ve yüklenici şirketin diğer lisans sahipleriyle iş birliği planlamakta olduğunu anlattı. Bu yataktan doğal gazın doğrudan yüzer tesise aktarılacağını oradan da Port Said yakınlarına oradan da Mısır tesislerine verileceğini söyledi.

Mısır ile iş birliği memorandumu imzaladıklarını hatırlatan Papanastasiu doğal gazın nakli ve işlenmesiyle ilgili teknik süreçlerin işleri aşamada bulunduğunu, bugünkü plan temelinde Kronos’tan ilk doğal gaz için 2027 sonlarını tarih vererek bunun iyimser ama imkansız olmayan bir takvim olduğunu söyledi.

Papanastasiu’nun, Kronos doğal gazının satış müzakerelerinin devam ettiğini söylediğine işaret eden gazete “yani, doğal gaz Mısır’a nakledildiğinde Kıbrıs’ın çıkar marjının ne olacağı konusunda somut hiçbir şey yok” ifadesini kullandı.