Haravgi gazetesi Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun Atina’da gerçekleştirilen 14’üncü Atina Enerji Zirvesi’ne katılarak, konuşma yaptığını yazdı.

Habere göre Papanastasiu, burada yaptığı konuşmada enerji konularında Avrupa içerisinde iş birliğine gerek olduğunu vurguladı.

Enerjinin, her şeyle bağlantılı olduğunu, bu nedenle dünya çapındaki tartışmaların ana konusunu da teşkil ettiğini söyleyen Papanastasiu, enerji konusundaki zorlukların aşılması için AB üyesi ülkeler arasında iş birliğine gereksinim olduğunu ifade etti.