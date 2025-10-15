Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News'un haberinde, Papa 14. Leo'nun, Papalık Hayır ve Yardım İşleri Ofisi'ne Gazze'deki durumun en küçük mağdurları için 5 bin doz antibiyotik gönderilmesi talimatını verdiği belirtildi.

Söz konusu yardımın, mayıs ayında Katolik Kilisesi'nin ve Vatikan'ın yeni lideri seçilen Papa 14. Leo'nun, Papalık Hayır ve Yardım İşleri Ofisi aracılığıyla yaptığı ilk yardım hizmeti olduğu ifade edildi.

Papa'nın, 2 yıldır yoğun İsrail saldırısına maruz kalan ve bundan etkilenen Gazze'deki çocuklara ilaç yardımı dışında, Vatikan'ın Ukrayna'ya gıda yardımlarını da sürdürmesi talimatı verdiği kaydedildi.

Papa 14. Leo, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin bölge için "umut ışığı" olduğunu belirterek, tarafları, adil ve kalıcı barışa doğru teşvik ettiğini söylemişti.