6 Ekim - 12 Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 92 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazaların sonuçları şöyledir:

Meydana Gelen Trafik Kazaları

  • Ölümle sonuçlanan kaza sayısı: 1 (1 kişi yaşamını yitirmiştir.)

  • Yaralanmayla sonuçlanan kaza sayısı: 20 (26 kişi yaralanmıştır.)

  • Hasarla sonuçlanan kaza sayısı: 71

Kaza Sebepleri ve Hasar Miktarı

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri:

  • Süratli araç kullanmak: 27

  • Dikkatsiz sürüş yapmak: 19

  • Kavşakta durmamak: 23

  • Yakın takip: 13

  • Diğer etkenler: 10

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 4.122.178 TL'dir.

Kazaların İlçelere Göre Dağılımı

  • Lefkoşa: 34

  • Gazimağusa: 17

  • Girne: 27

  • Güzelyurt: 6

  • İskele: 8

TRAFİK KONTROLLERİ VE SUÇLAR

6 Ekim - 12 Ekim 2025 sonucu, toplam 20.923 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 2891 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Tespit Edilen Suçların Dağılımı

Suç Türü Sayı
Sürat 810
Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları 90
Tehlikeli Sürüş 23
Dikkatsiz Sürüş 58
Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak 390
Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak 14
Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak 68
Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak 41
Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak 33
Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak 174
Trafik Işıklarına Uymamak 5
Muayenesiz Araç Kullanmak 143
Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak 70
Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 29
Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 9
Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak 148
Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak 13
Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak 34
Diğer trafik suçları 829

Toplam 393 araç trafikten men edilmiş ve 11 sürücü ise tutuklanmıştır.