Meydana Gelen Trafik Kazaları
-
Ölümle sonuçlanan kaza sayısı: 1 (1 kişi yaşamını yitirmiştir.)
-
Yaralanmayla sonuçlanan kaza sayısı: 20 (26 kişi yaralanmıştır.)
-
Hasarla sonuçlanan kaza sayısı: 71
Kaza Sebepleri ve Hasar Miktarı
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri:
-
Süratli araç kullanmak: 27
-
Dikkatsiz sürüş yapmak: 19
-
Kavşakta durmamak: 23
-
Yakın takip: 13
-
Diğer etkenler: 10
Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 4.122.178 TL'dir.
Kazaların İlçelere Göre Dağılımı
-
Lefkoşa: 34
-
Gazimağusa: 17
-
Girne: 27
-
Güzelyurt: 6
-
İskele: 8
TRAFİK KONTROLLERİ VE SUÇLAR
6 Ekim - 12 Ekim 2025 sonucu, toplam 20.923 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 2891 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.
Tespit Edilen Suçların Dağılımı
|Suç Türü
|Sayı
|Sürat
|810
|Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları
|90
|Tehlikeli Sürüş
|23
|Dikkatsiz Sürüş
|58
|Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak
|390
|Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak
|14
|Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak
|68
|Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak
|41
|Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak
|33
|Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak
|174
|Trafik Işıklarına Uymamak
|5
|Muayenesiz Araç Kullanmak
|143
|Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak
|70
|Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak
|29
|Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak
|9
|Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak
|148
|Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak
|13
|Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak
|34
|Diğer trafik suçları
|829
Toplam 393 araç trafikten men edilmiş ve 11 sürücü ise tutuklanmıştır.