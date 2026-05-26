Güney Kıbrıs’ta önceki gün gerçekleştirilen ve DİSİ’nin birinci parti olarak kalmayı başardığı milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarına ilişkin yorumsal haberler Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, önceki gün gerçekleştirilen milletvekilliği seçimlerinde DİSİ ve DİKO’nun “baskıya dayandığını”, ELAM’ın oylarını arttırarak üçüncü parti kürsüsüne yerleştiğini, EDEK, Çevreciler ve DİPA’nın ise meclis dışında kaldığını yazdı.

Gazete, DİSİ ve DİKO partilerinin anketlerin aksine güçlerini korudukları yorumunda bulunurken, AKEL’in ise kan kaybının sona erdiğini, bir önceki seçime göre partinin oylarının yüzde 1.4 arttığını aktardı.

Gazete ayrıca, önceki günkü seçim sonuçları değerlendirildiğinde asıl kazananın ELAM partisi olduğunu, oylarını ikiye katlayan partinin meclis içerisinde "bir nevi gözlemci statüsünden baş rol oyuncusu" konumuna geçtiğini öne sürdü.