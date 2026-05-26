Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ta önceki gün yapılan seçim sonuçlarını değerlendirdi. Hristodulidis, DİPA ile EDEK’in birkaç oyla seçimi kaybettiğine dikkat çekti.

Hristodulidis, DİPA ile EDEK’in Meclis’e girememesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

DİPA ile EDEK’in yeni Meclis’te yer almayı hak ettiğini söyleyen Hristodulidis, bu iki partinin yalnızca birkaç yüz oy farkla parlamento dışında kaldığını ifade etti.

Gazete, Hristodulidis’in bu açıklamayı, iktidardaki tek ortağının artık DİKO olması nedeniyle “Yetim” hissetmesinden dolayı yaptığını kaydetti.

Hristodulidis, seçim prosedürünün demokrasiye ve vatandaşa ait olduğunu belirterek, halkın aldığı karara saygı duyulduğunu dile getirdi.

Seçime katılan tüm adayları ve siyasi partileri tebrik eden Hristodulidis, kazanan partilere ve adaylara da iş birliği çağrısında bulundu.