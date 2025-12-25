Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Pamuklu Sanat Atölyesinde, çalışanlar yılbaşına özel olarak KeçeAda markası altında üretimlerini sürdürüyor. Tamamı doğal keçe kullanılarak, el emeğiyle hazırlanan çiçekler, anahtarlıklar, saç aksesuarları, telefon kılıfları ve dekoratif ürünler; estetik olduğu kadar kültürel bir değeri de beraberinde taşıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada bu çalışmalar, Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’nun öncülüğünde hayata geçirilen sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir yansıması olduğu belirtildi. Kadın emeğini destekleyen, üretimi teşvik eden ve yerel sanatları ekonomik hayata kazandıran bu yaklaşım sayesinde KeçeAda, sadece bir marka değil; sürdürülebilir kalkınmanın somut bir örneği hâline geldiği kaydedildi.

Pamuklu Sanat Atölyesi, mesai saatleri içerisinde vatandaşların ziyaretine açık olduğu bildirilerek, atölyeyi ziyaret eden vatandaşların hem üretim sürecini yerinde görebilmekte hem de KeçeAda markasıyla üretilen yılbaşına özel ürünleri doğrudan alabildikleri belirtildi.