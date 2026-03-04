Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), şehir genelinde haşereyle etkin mücadele için yürüttüğü hizmet alımı sürecini tamamladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, bu doğrultuda Cyprus Pest Control ile sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında Lefkoşa genelindeki kanalizasyon hatları, logarlar ve ev içi ilaçlamalar yapılacak.

Program dahilinde, şehirdeki tüm logar ve kanalizasyon hatları beşer aylık periyotlarla yılda 2 kez ilaçlanacak. Mücadelenin ilk aşaması Mart ayı itibarıyla başlarken; ikinci aşama ise ev içi uygulamaları ile eş zamanlı yapılacak.

Halk sağlığı önceliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında 40 binden fazla hane ve iş yerinde hamam böceğine karşı mücadele verilecek. Çevre ve insan sağlığına duyarlı, modern "ev içi jel uygulaması" yöntemiyle yürütülecek çalışma sayesinde mücadele kaynağında yapılacak.

Açıklamada, başkentin büyüme ivmesi ve iklimsel koşullar göz önünde bulundurularak, bu yılki ilaçlama geçmiş yıllara oranla iki katına çıkarılırken ev içi uygulama sayesinde çok daha etkin mücadele yürütüleceği kaydedildi.