Havalimanı'nda meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Fatih Tekinhatun dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.
Polis, 25 Şubat’ta saat 20.55’de Havalimanı’ndan KKTC’ye 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ile giriş̧ yapan zanlının narkotik köpeği Pamir’in tepki vermesiyle tutuklandığını belirtti.
Polis, itiraf içerikli gönüllü̈ ifade veren zanlının, konu maddeyi 23 Şubat’ta Diyarbakır’dan alıp, içmek için KKTC’ye getirdiğini beyan ettiğini söyledi.
Polis memuru, zanlının aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç̧, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.