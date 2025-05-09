Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 22 Nisan'da 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısından itibaren taraflar arasındaki gerilim sürüyor.

Yerel güvenlik görevlilerinin açıklamalarında, Keşmir bölgesinin fiili sınır Kontrol Hattı'nda (LoC) dün gece taraflar arasında meydana gelen çatışma sonucu en az 5 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinde en az 4 sivilin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirilirken Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

- Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğe göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise ulusa sesleniş konuşmasında Hindistan'ın saldırılarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını, Pakistan'ın hayatını kaybedenlerin intikamını alacağını ifade etmişti.