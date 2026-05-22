Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Tarım Bakanlığı önündeki eylemde yaptığı açıklamada, küçük baş hayvan sayısını, 230 binden 274 bine çıkarttıklarını, bunun ayda 12-15 bin kuzu anlamına geldiğini, bu nedenle kasaplık hayvan sayısının "yetersiz" olduğu söylemlerini kabul etmediğini söyledi.

Hüseyin Çavuş, eylemin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde yapılmasını de eleştirdi ve Bakanlığın sadece üretimden sorumlu olduğunu ifade etti.

Kırsaldaki kasaplardaki fiyatların şehirlerdeki kasaplardaki fiyatlarla tutmadığını söyleyen Çavuş, kırsalda 900 TL'ye satılan kıymanın fiyatının bin 600 TL olmasını "açıklanamaz" olarak niteledi.

Görüşmeye hazır olduğunu ancak çözüm odaklı olunması gerektiğini de belirten Çavuş, "Pahalılığı bu ülkeye getiren bu hükümet değildir" ifadelerini kullandı.