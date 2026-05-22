Kasaplar Birliği’nin Tarım Bakanlığı önündeki eylemi sonrası et fiyatları yeniden gündeme gelirken, vatandaşların kasaplar arasındaki ciddi fiyat farklarını sorguladığı görüldü.

Bazı vatandaşlar, bir kasapta kuzu eti, şişlik veya pirzolanın yaklaşık 1100 TL seviyesinde satıldığını, bazı işletmelerde ise aynı ürünlerin 1650 TL ile 1900 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğunu dile getirdi.

Özellikle Kasaplar Birliği’nin hükümeti ve hayat pahalılığını hedef alan açıklamalarının ardından, kamuoyunda “Fiyat farklarının nedeni nedir?” sorusu daha yüksek sesle sorulmaya başlandı.

Vatandaşlar, aynı ürünün farklı kasaplarda ciddi fiyat farklarıyla satılmasının nedeninin açıklanmasını isterken, et piyasasında standart fiyat oluşmamasına dikkat çekti.