KKTC’de boşanma sayılarındaki artış sürüyor.

Yüksek Adliye Kurulu’nun 2025 raporuna göre, yıl içerisinde Aile Mahkemeleri’nde 2 bin 50 dava dosyalanırken sonuçlanan 1.363 davanın 1.070’inde boşanma kararı verildi. Boşanma oranının bir önceki yıla göre yüzde 2,20 yükseldiği bildirildi.

Verilere göre boşanmaların büyük bölümü tarafların karşılıklı anlaşması veya bir tarafın davayı kabul etmesiyle gerçekleşti. Bu kapsamda 805 boşanma kararı verildi. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle verilen boşanma kararı sayısı ise 236 oldu.

Çocuk sayısına göre dağılım incelendiğinde, boşanan çiftlerin önemli bölümünün çocuk sahibi olduğu görüldü. En yüksek oran, tek çocuklu ailelerde kaydedildi.

İlçelere göre değerlendirildiğinde en fazla boşanma kararı Lefkoşa’da verilirken, onu Gazimağusa ve Girne izledi.

Öte yandan KKTC’de 2025 yılı aile mahkemesi verileri, boşanma rakamlarının yalnızca sayısal değil, toplumsal açıdan da dikkat çekici bir tablo ortaya koyduğunu gösterdi.

Yüksek Adliye Kurulu Raporu’na göre yıl boyunca Aile Mahkemelerinde 1.070 boşanma kararı verilirken, aynı dönemde mahkemelere bağlı evlendirme memurları tarafından 1.051 nikâh kıyıldı.

Başka bir ifadeyle, resmi kayıtlara göre boşanma sayısı evlilik sayısını geride bıraktı. Buna Türkiye’deki başkonsolosluklar aracılığıyla yapılan 440 evlilik de eklendiğinde toplam resmi evlilik işlemi 1.491’e ulaştı. Bu tablo, her 10 evlilik işlemine karşılık yaklaşık 7 boşanma kararı çıktığını ortaya koydu.

Boşanma kararlarının aile yapısına göre dağılımı ise dikkat çekici bir başka tabloyu ortaya koydu. Rapora göre 1.070 boşanmanın 371’i çocuksuz çiftlerde yaşanırken, 699 boşanma çocuk sahibi ailelerde gerçekleşti. Böylece boşanmaların yaklaşık üçte ikisinin çocuklu ailelerde yaşandığı görüldü. En yüksek sayı tek çocuklu ailelerde 366 boşanma olarak kaydedilirken, bunu 268 boşanma ile iki çocuklu aileler izledi. Üç ve daha fazla çocuklu ailelerde de boşanma vakalarının devam ettiği görüldü.

Boşanma nedenlerine bakıldığında ise en büyük rakam anlaşmalı boşanmalara ait. Rapora göre 805 boşanma tarafların birlikte başvurması veya bir tarafın diğer tarafın davasını kabul etmesiyle sonuçlandı. Buna karşılık 236 boşanma evlilik birliğinin temelinden sarsılması, 29 boşanma ise çiftlerin iki yıl ayrı yaşaması nedeniyle gerçekleşti. Bu tablo, boşanmaların önemli bölümünün uzun süren hukuki çatışmalar yerine karşılıklı uzlaşmayla sonuçlandığını gösterdi.

Evlilik süresine göre dağılım da dikkat çekti. Rapora göre boşanmaların en yüksek olduğu grup 16 yıl ve üzeri evlilikler oldu. Bu kategoride 314 boşanma kararı verildi. Uzun yıllar devam eden evliliklerdeki ayrılıkların yüksekliği, aile yapısındaki kırılmanın yalnızca yeni evliliklerde değil, uzun soluklu birlikteliklerde de yaşandığını ortaya koydu.