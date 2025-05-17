Lefkoşa'da önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve dün sabah anjiyo yapılan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu taburcu oldu.

Özuslu, taburcu olmadan önce öğle saatlerinde yaptığı paylaşımda, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bu sabah yapılan anjiyoda damarların temiz çıktığını belirtti.

Sami Özuslu paylaşımında "Kendimi oldukça iyi hissediyorum. Başta Dr. Cenk Conkbayır olmak üzere anjiyo ekibine emeği geçen 112 Hızır, Acil Servis, Kardiyoloji, Nöroloji Servisi ekiplerine, MR ve Tomografi personeline, ilk andan itibaren ilgisini ve desteğini eksik etmeyen aileme, dostlarıma ve bütün arayıp soranlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.