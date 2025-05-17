Akova-Yıldırım Anayolu’nda önceki gece meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Çağakan Aydaş ağır yaralandı.
Önceki gece saat 23.00 sıralarında, UR 134 plakalı motosiklet ile Yıldırım istikametine doğru seyreden Çağakan Aydaş, Yıldırım Düğün Salonu önlerine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun soluna çıktı. Bordür taşlarına çarpan motosikletin kontrolsüzce yola savrulması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydaş’a beyin kanaması ve iç kanama teşhisi konuldu. Yaralı sürücü, daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.