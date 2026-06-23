Denetim gündemiyle toplanan Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

Sporun da ele alındığı Genel Kurul'da muhalefetin eleştirilerini yanıtlayan iktidar, Üstel hükümeti döneminde spor ayrılan bütçenin yüzde 300 artırılarak 1 milyar TL’nin üzerine çıkarıldığını belirtti.

CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, “Hükümetin Spor Samimiyetsizliği” konulu konuşmasında hükümetin spor politikalarını eleştirdi.

Amacının sporcuların sesini duyurmak olduğunu kaydeden Özuslu, A Milli Futbol Takımı’nın Conifa Şampiyonluğu’nu kutlama etkinliğinde, Başbakan Ünal Üstel’in “Gençlik ve Spor Bakanlığı kuracağı yönünde bir ant içtiğini” söyledi.

Özuslu, konuşmasında, “Yedi yıldır kesintisiz şekilde hükümettesiniz. Bunca yıl aklınız neredeydi?” ifadelerine yer verdi.

Sporun yönetiminin hiçbir zaman mevcut hükümetin gündeminde olmadığını savunan Özuslu, Ulusal Birlik Partisi hükümetleri döneminde sporun farklı kurumlara bağlanmasını eleştirdi.

Spor camiasının yıllardır sporun tek bakanlık altında yönetilmesi yönünde net bir tavır koyduğunu belirten Özuslu; “Söyleyene değil söyletene bakmak lazım.” diye konuştu.

Spor yönetiminin bu kadar kötü olduğu bir dönemin olmadığını savunan Özuslu, bütçelerin geç çıkmasıyla özellikle federasyonların yaşadığı maddi sıkıntılara değindi.

Özuslu, federasyonların bütçe oluşturup oluşturamayacaklarını bilmediği ve muhatap bulamadıği için yurtdışında yarışmalara katılamadığını ifade etti.

13'üncü Spor Şura’sında alınan bazı kararlara işaret eden Özuslu, sporda şiddetin önlenmesi, Sponsorluk Yasası gibi tasarıların komitelerin gündemine getirilmediğini dile getirerek, “Böyle bir gaileniz yok.” ifadelerini kullandı.

Spor tesislerinde hijyen sıkıntısı yaşandığını da söyleyen Özuslu, şura raporlarında “tesislerde tuvalet kağıdı bile olmadığının” ifade edildiğini savunarak, kendisinin de gittiği tesislerinde sabun bulamadığını kaydetti.

Özuslu, hükümetin “gri pasaport” konusuyla ilgilenmediğini da savunarak bu konuda kendisinin bireysel adımlar attığını belirtti.

Sami Özuslu, spor salonu eksikliği, atletizm için çalışma alanı eksikliği, federasyonlar ve okullar arasında yaşanan iletişim sıkıntısı, basketbol, voleybol takımı olmaması, sahalarda ambulans bulunmaması gibi sorunların okulların en fazla dile getirdiği sorunlar olduğunu da belirtti.

Sporcularla ve federasyonlarla yakın ilişkiler içinde olduklarını ifade eden Özuslu, sporu bir bakanlık çatısı altında yönetmenin boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Amcaoğlu: “Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmalıdır. Yoksa hizmette eksik kalırsınız”

Özuslu'yu yanıtlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, sponsorlukla ilgili Özuslu’nun yeterince araştırma yapmadığını söyleyerek, 2010 itibarıyla Gelir Vergisi Yasası'nda ihtiyacı giderecek düzenlemenin yapıldığını kaydetti.

Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin bu şekilde inşa edildiğini hatırlatan Amcaoğlu, şu anda yüzlerce öğrencinin burada eğitim aldığını belirtti.

Ülkede Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini de kaydeden Amcaoğlu, "Eğer olmazsa, gençliğe tam anlamıyla hizmet vermekte eksik kalırsınız.” dedi.

Amcaoğlu, spordaki projeler hakkında bilgi de verdiği konuşmasında Mete Adanır Stadı başta olmak üzere birçok tesisin yenilendiğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, hükümetlerin bu konuda elinden geleni yaptığını söyleyerek, “Eksikler var, yapılan çok güzel şeyler de var.” dedi.

Çavuşoğlu, spordaki başarılara dikkat çekti… “Kıvılcımlar ışık saçmaya başladı”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Genel Kurul'da söz alarak spordaki başarılara değindi.

Çavuşoğlu, altyapı konusunda arzu edilen noktada olunmadığını, yedi yıldır birçok iş yapıldığını, bunlar yapıldıkça diğer eksikliklerin ortaya çıktığını kaydetti.

Ülkede spora olan ilginin de günden güne arttığını belirten Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sorunların çözülmesinde fayda getirebileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Başbakan’ın bu konudaki açıklamasının hükümetin kararlılığını gösterdiğini vurguladı.

Okulların federasyonlarla iletişim içinde olduklarını söyleyen Nazım Çavuşoğlu, ancak ihtiyaçların giderilmesi için zamana ve bütçeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Okul saatleri dışında okul tesislerinin federasyonlara açık olduğunu da kaydeden Çavuşoğlu, bazı girişimcilerle halı sahalar için iş birliği içinde çalışıldığını ifade etti.

Okul harcamalarında özellikle “güvenliğin” öncelik olduğunu da söyleyen Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okullarda sahaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Okul sporlarında beslenme ve ulaşım giderlerinde ilerleme olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, ulaşımın bakanlık tarafından karşılandığını, okul bütçelerindeki gelir artışlarıyla da beslenmenin karşılandığını belirtti.

Çavuşoğlu, bunun yanında spor malzemelerinin belli bir standartta tüm okullara sağlandığını vurguladı.

Türkiye’ye giden takımlarda KYK Yurtlarında ücretsiz konaklama da sağladıklarını kaydeden Nazım Çavuşoğlu, günlük harcırahlarda da artış yaptıklarını; ekiplerin uçak biletlerinin de karşılandığını ifade etti.

Okul takımı veya bireysel olarak öğrencilerin basketbol, hentbol, jimnastik, dövüş sporları gibi alanlarda Türkiye’de elde ettiği şampiyonluklara değinen Çavuşoğlu, “Bu çocuklara harcadığımız eforla, halk kaynaklarının doğru yönetilmesiyle kıvılcımlar ışık saçmaya başlamıştır.” dedi.

Okullarda sporcu lisansı çıkaran öğrenci sayısında artış yaşandığını da işaret eden Nazım Çavuşoğlu, bir yılda yaklaşık 2 bin daha öğrencinin lisans aldığını vurguladı.

- Hasipoğlu: “Spor bütçesi 1 milyar TL’nin üzerine çıktı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise, Üstel hükümeti döneminde spor ayrılan bütçenin yüzde 300 artırılarak 1 milyar TL’nin üzerine çıkarıldığını vurguladı.

Spor salonlarının altyapı eksikliklerine yönelik yapılanlar başta olmak üzere bu dönemde tamamlanan spor projelerini sıralayan Hasipoğlu, “Ülkemizin birçok noktasında spora ciddi katkılar yapıldı.” dedi.

Bakan Hasipoğlu, son olarak Girne’nin en büyük ve modern salonu olan Esentepe Spor Salonu’nun yapıldığını hatırlattı.

Gri pasaport konusunda yazışmaların yürütüldüğünü ve geri dönüş alındığını kaydeden Hasipoğlu, sporun gelişmesi için dış temasın önemine işaret etti.

"Bazı spor branşlarında dış temaslar yapılıyor" diyen Hasipoğlu, iktidar ve muhalefetin “tek ses” olması, sporcuların önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Dünya Kupası’nda yer alan Curaçao’yu örnek gösteren Hasipoğlu, tanınmayan bu ülkenin FİFA sistemine entegre olduğunu söyledi. Çalışma Bakanı Hasipoğlu, bu konuda Cumhurbaşkanlığı'na ve hükümete ciddi görevler düştüğünü ifade etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye olunmasına rağmen spor faaliyetlerine katılım gösterilemediğini söyleyen Hasipoğlu, bu konudaki lobi faaliyetlerinin artırılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

- Özuslu: “Sporda daha fazla diplomasi gerekli”

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Sami Özuslu, Hasipoğlu’nun dış temaslar konusunda Cumhurbaşkanlığı'nı göreve çağırmasına işaret ederek, Dışişleri Bakanı’nı eleştirdi. Özuslu, “Gölge etmesin başka ihsan istemeyiz.” dedi.

Özuslu, sporun dünyaya açılması için daha fazla diploması gerektiğini ifade etti.

İki Toplumlu Spor Teknik Komitesi'nin kurulması çağrısına destek beklediğini söyleyen Özuslu, "Sporun dünyaya açılmasının bir yolu da Kıbrıs sorunun kendisinden geçer.” dedi.

Sponsorluk konusundaki düzenlemenin yasa düzeyinde yapılması gerektiğini de kaydeden Özuslu, şu andaki sponsorluk düzenlemesinin birçok kesim tarafından “cazip bulunmadığını” savundu.

“Spor fonu” adında bir fon olduğunu söyleyen, bu fonun doğru kullanılmasıyla sorunların büyük bir kısmının çözülebileceğini ifade eden Özuslu, “Maliye Bakanlığı şu anda bu fonun ne kadarını kullandırıyor?” diye sordu.

“Maliye battığı için fonlar maaş ödemelerine gidiyor.” iddiasında bulunan Özuslu, “Spor fonunu spora bırakın.” çağrısında bulundu.