Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu devam ediyor.

Genel Kurulu’nda ilk sözü Meclis Başkanı Ziya Öztürkler aldı, “Kıbrıs Türk halkı ve Cumhuriyet Meclisi için Atatürk sevgisi tartışma konusu değildir” vurgusu yaptı.

Meclis Başkanı Öztürkler, dün kamuoyunda salonla ilgili tartışmalar yaşandığını belirterek, Kıbrıs Türk halkı ve Cumhuriyet Meclisi için Atatürk sevgisinin tartışma konusu olmadığını söyledi.

Bu konudaki düşüncelerin kendisine, Meclis Başkan Yardımcısına ve divandaki kişilere iletilebileceğini ifade eden Öztürkler, “Burası hepimizin, KKTC’nin evidir” dedi.

“Eleştirilere açığız”

Öztürkler, Meclis Yerleşkesi içerisinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lider Dr. Fazıl Küçük’ün büstlerinin yapılmasını da sağlayacaklarını kaydetti.

Güneş ışığından kaynaklı sıkıntıların giderildiğini ve salonun bundan olumsuz etkilenmesinin tamamen engelleneceğini dile getiren Öztürkler, yerleşkedeki eksikliklerin tamamlanması için süreye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Eleştirilere açık olduklarını belirten Öztürkler, “Eksiklilerimizi giderebilmek boynumuzun borcu” dedi.

Öztürkler Sırrı Süreyya Önder’e rahmet, Türkiye’ye baş sağlığı diledi

Öztürkler, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder’e rahmet diledi.

Önder’in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ederek TBMM Başkan Yardımcısı’nın sağlık durumu hakkında bilgi aldığını anımsatan Öztürkler, hem TBMM’ye hem, de Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne KKTC Meclisi olarak baş sağlığı dileklerini iletti.