Yazılı açıklama yapan Bengihan, sendikanın, kamuda verimliliğin en önemli unsurunun fırsat eşitliğine dayalı liyakatli personel atamaları olduğunu her fırsatta vurguladığını ve bunun sağlanması için mücadele verdiğini belirtti.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin “her alanda olduğu gibi kamuya yapılacak istihdamlarda da” liyakat ilkesini gözetmediğini ve özellikle seçim dönemlerinde yüzlerce kişilik “partizanca istihdamlar” yaptığını savunan Bengihan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde fırsat eşitliğinden uzak, liyakatsiz istihdamlar yapıldığını öne sürdü.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun, IV. Derece Kitabet Kadrosu için münhal ilan ederek, 14 Eylül’de yapılan yazılı sınavda birçok gencin başarılı olduğunu kaydeden Bengihan, sendikanın, personel ihtiyacı olan dairelere, sınavda başarılı olan tüm gençlerin istihdam edilmesini önerdiğini belirtti.

Bengihan, “hem kamu hizmetlerinde verimliliğin hem de gençlerin eşitlik ve adalete olan güveninin sağlanması” için önerinin dikkate alınmasını beklediklerini ve bu doğrultuda mücadele vereceklerini vurguladı.