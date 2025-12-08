Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy çokluğuyla kabul edildi. Ardından Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, tasarıya ilişkin raporu okudu.

Komitenin, bütçe görüşmeleri çerçevesinde 10 toplantı yaptığını ve çalışmalarını tamamladığını belirten Canaltay, tasarının oy çokluğuyla kabul edilerek, genel kurula sunulduğunu ifade etti. Canaltay, bütçe üzerine değerlendirmelerde de bulundu.

-“Nüfusun doğru ve güncel verilerle bilinmesi, buna göre arz ve talebin sağlıklı biçimde hesaplanması son derece önemli”

Resmiye Canaltay, küresel ve bölgesel şartların giderek ağırlaştığı bir dönemde bütçeyi, yalnızca rakamlardan ibaret bir finans metni olarak değil, ülkenin ekonomik direncini artıracak stratejik bir yol haritası olarak değerlendirmek gerektiğini dile getirdi. Canaltay, “Dünyada, Türkiye’de ve ülkemizde yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelerin hepimiz farkındayız. Ancak tüm bu zorluklara rağmen, ülkemizin sahip olduğu bilgi birikimi, sermayesi, nüfusu ve her geçen gün büyüyen ticari kapasitesi doğru kurgulanmış devlet politikalarıyla sürdürülebilir büyümeye yönlendirilebilir” dedi.

Eğitimden sağlığa, turizmden inşaata, ekonomiden diğer tüm alanlara kadar, uzun vadeli ve stratejik devlet politikaları oluşturma ve bu hedefler doğrultusunda birlikte çalışmanın artık bir tercihten öte zorunluluk haline geldiğini belirten Canaltay, ekonomik aktivitenin temelini oluşturan nüfusun doğru ve güncel verilerle bilinmesinin; arz ve talebin sağlıklı biçimde hesaplanmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

“Hemen hemen her alanda daha ileri gitmek istiyorsak, bir an önce kapsamlı ve modern yöntemlerle yürütülecek bir nüfus sayımına ihtiyaç duyduğumuzu açıkça ifade etmek isterim” diye konuşan Canaltay, doğru nüfus verisinin, hem bütçe planlamasının, hem de uzun vadeli devlet politikalarının isabet oranını belirleyen en kritik unsurlardan biri olduğunu söyledi.

-“Hayat pahalılığı oranlarını maaşlara yansıtmak tek başına yeterli değil”

Hayat pahalılığı oranlarını maaşlara yansıtmanın tek başına yeterli olmadığına dikkati çeken Canaltay, şöyle devam etti:

“Vatandaşın reel satın alma gücünü artırmak istiyorsak, piyasada rekabeti yükseltecek, maliyetleri düşürecek, cesur ve çağın gerekliliklerine uygun yasal düzenlemeler yapmak durumundayız. Enerji maliyetlerinin aşağı çekilmesi de aynı derecede önemlidir. Güneş enerjisi başta olmak üzere alternatif enerji üretim modellerini teşvik ederek, enerji girdilerini makul seviyelere indirmek artık ertelenemez bir ihtiyaçtır.”

Üretim ekonomisinin güçlendirilmesinin, planlı ve veriye dayalı bir yaklaşımı gerektirdiğini ifade eden Canaltay, “Üreticinin kim olduğu, ne üreteceği ve hangi kapasiteyle üretim yapacağı net olarak ortaya konulmalı; sürdürülemez ve rekabete aykırı mevcut teşvik sistemi yeniden düzenlenmeli; üretim odaklı ve doğru sektörlere yönelen bir teşvik modeli yürürlüğe girmelidir” dedi.

Canaltay, bunun yanında kamu harcamalarının disipline edilmesi, gereksiz giderlerin kontrol altına alınması ve yeni gelir kaynakları yaratılarak, bütçe dengesinin korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Vergi tabanının genişletilmesi, POS kullanımının teşvik edilmesi ve gelir türleri arasındaki vergi dengesizliklerinin giderilmesinin de ekonomik adalet ve sürdürülebilirlik açısından elzem olduğunu dile getiren Canaltay, “İthalata bağlı bir ada ekonomisi olan ülkemizde lojistik ve gümrük maliyetlerinin azaltılması, piyasaların ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerde rekabetçi bir ortam oluşturulması ve ithalat–üretim dengesiyle ilgili düzenlemelerin yeniden planlanması da fiyatları aşağı yönlü hareketlendirecek kritik adımlardır” dedi.

Canaltay, yerli sermayenin güçlenmesi, sermaye ortaklıklarının teşvik edilmesi, maliyetlerin aşağı çekilmesi ve yabancı yatırımcının ülkeye sermaye ve teknoloji getireceği modellerin desteklenmesinin, ekonominin geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Resmiye Canaltay, “Rekabetin arttığı, üretimin güçlendiği, maliyetlerin düştüğü, sermaye birlikteliklerinin desteklendiği ve yatırımcı dostu bir ekonominin başarıldığı bir yapı oluşturulabilirse, fiyatlar düşecek, vatandaşın alım gücü artacak, ekonomik faaliyetler sağlıklı bir büyüme eğilimine girecek ve sürdürülebilir bir piyasa düzeni kendi kendisini üretecektir” dedi.

2026 Mali Yılı Genel Bütçesi’nin ülkenin gerçeklerine tam anlamıyla cevap verip vermeyeceğini uygulama sürecinin göstereceğini dile getiren Canaltay, komitenin bütçeyi teknik açıdan değerlendirme, eksik gördüğü noktalara dikkati çekme ve ülkenin menfaatini önceleyen bir katkı koymak adına görevini yerine getirdiğini belirtti.

Meclis’in görevinin, kamu kaynaklarının doğru kullanılmasını sağlamak, bütçenin toplumun tüm kesimlerine adil şekilde yansımasını takip etmek ve gerektiğinde uyarı görevini yerine getirmek olduğunu kaydeden Canaltay, 2026 yılı bütçesinin, şeffaflıkla, disiplinle ve toplumun gerçek ihtiyaçlarına uygun bir şekilde uygulanması halinde ülke için olumlu sonuçlar üretebileceğini vurguladı.