Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, yaptığı yazılı açıklamada, KIBSEM’in sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olmasının sebebinin, üretici ve üretici birliklerinin Tarım Bakanlığı’na yaptığı baskılar sonucunda ithalatın kontrollü bir şekilde yapılmasına bağlamasını, gerçekleri saptırmak olarak değerlendirdi.

Uluçam, “Gerçek pahalılığın sebepleri KIBSEM'in haftada üç kez düzenli olarak çift fiyat listesi çıkararak düşük fiyattan üreticiyi ödemesi yüksek fiyattan ise marketlere ürünleri satmasıdır. Örneğin sarı fasulyenin fiyatının 180-200 TL listeleyip markete 200 TL'den satıp üreticiyi, 180 TL üzerinden komisyon ve stopaj kesip 138 TL'ye ödeme yapılmasıdır. Bu çift listedeki 20 TL’lik fark tüketiciye pahalılık olarak yansımaktadır.” dedi.

“İthalatın serbest bırakılması ile fiyatların aşağı düşeceğini iddia eden tüccarlar niye ithalatı serbest olan ürünlere fahiş kar oranlarını aşağı indirmiyorlar?” diye de soran Uluçam, KIBSEM üyelerinin yurt dışından yıllık 20 milyon dolar sebze ve meyve ithal ettiğini ve bu ürünleri istedikleri fiyatlardan marketlere sattıklarını iddia etti. Uluçam, KIBSEM üyelerinin Hal Yasası’nı istemediğini de öne sürdü.