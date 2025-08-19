Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu’nun garantiler konusunda ülkedeki yaklaşımlar dışında bir tutum aldığını vurgulayan Özkızan, garantiler meselesine hem Kıbrıslı Türklerin güvenliği hem de bağımsızlığı çerçevesinden bakılması gerektiğini ifade etti.

Özkızan, Kıbrıslı Türklerin güvenlik kaygılarının şu üç prensip üzerinden ele alınabileceğini savunarak, “Siyasal eşitlik talebinden bir adım dahi geri atmamak, Kıbrıslı Elen toplumundan samimi güven artırıcı adımlar talep etmek, İki toplum arasında emek siyaseti temelinde dayanışma zeminini güçlendirmek.” şeklinde sıraladı.

Özkızan, Kıbrıs sorunu nasıl çözülürse çözülsün, Kıbrıslı Türklere düşmanlık yapılmasına asla izin vermeyeceklerini, bunun için garantörlüğe ihtiyaç olmadığını savundu.